Un incendio arrasó un Ford Sierra en Palazzo

El vehículo se prendió fuego este miércoles por la tarde en Stelmastuk y Camborelli. Bomberos sofocaron las llamas y las pérdidas fueron totales. La Policía busca determinar quién es el propietario y cómo se inició el fuego.

Un Ford Sierra quedó completamente destruido este miércoles por la tarde luego de incendiarse en la esquina de Stelmastuk y Camborelli, en el barrio Palazzo. El episodio ocurrió alrededor de las 15:40 y no dejó personas heridas.

Vecinos alertaron sobre el fuego y una dotación de Bomberos Voluntarios acudió al lugar. Los efectivos trabajaron con líneas de agua para controlar las llamas, que ya habían alcanzado la carrocería y el habitáculo del automóvil.

El incendio provocó pérdidas materiales totales y el vehículo quedó sobre la vía pública.

Después de controlar la situación, personal de la División Sustracciones Automotores realizó las pericias correspondientes sobre el chasis y la patente. Según fuentes policiales, el Ford Sierra no registraba pedidos de secuestro ni irregularidades registrales vigentes.

El propietario no se encontraba en el lugar. La Policía mantiene abierta la investigación para localizarlo y establecer las circunstancias en las que se produjo el incendio.