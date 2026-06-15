Leal de Ibarra también se anotó en el Régimen de Inocencia Fiscal

El instrumento del ARCA se hizo famoso la semana pasada con el caso Adorni. Un diputado expuso al camarista federal de Comodoro.

Tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, una norma impulsada por Javier Milei, se terminó ofreciendo a muchos argentinos un beneficio inestimable: adherir a un Régimen Simplificado de Ganancias y poder evadir una serie de controles patrimoniales sobre fondos que estaban en “negro”, o que algunos con más delicadeza denominan “debajo del colchón”.

La semana pasada se conocieron muchos nombres de funcionarios nacionales, periodistas y dirigentes libertarios que se incorporaron al nuevo esquema tributario: desde el superministro Federico Sturzenegger hasta el exdiputado José Luis Espert -investigado por haber recibido fondos de un “lavador de dinero” como “Fred” Machado- y el realizador audiovisual de la Casa Rosada, Santiago Oría, además de Luis Novaresio y Román Lejtman, entre muchos otros.

En medio de esa polémica, el diputado nacional y consejero de la Magistratura Rodolfo Tailhade, publicó una serie de posteos en su cuenta de X en la que señalaba a distintos personajes de la política y del periodismo como beneficiarios del "blanqueo” de dinero negro.

Uno llamó la atención porque señala como beneficiario del blanqueo a un hombre fuerte de la Justicia Federal en Chubut. Se trata de Javier Leal de Ibarra, titular de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

El diputado Tailhade no ahorró críticas hacia el comodorense: “Amo y señor de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Otro que entró al régimen de Inocencia Fiscal después de haber negreado durante años un montón de guita”, disparó el legislador en referencia a quien también preside el club Santa Lucía, uno de los afectados por el deslizamiento del cerro Hermitte el pasado 18 de enero.

Tailhade, muy conocedor de los pasillos judiciales, recordó que Leal de Ibarra y su par Martín Irurzun eran las autoridades de la DAJUDECO, la oficina de escuchas que depende de la Corte Suprema “cuando (Luis) Majul encontró los audios de Cristina mientras corría por Palermo. Esta es la mugre del Poder Judicial”, sostuvo Tailhade.

Fuente: Jornada