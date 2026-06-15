En menos de dos minutos intentaron secuestrar a dos mujeres en la calle

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos mujeres fueron arrastradas hasta un vehículo y lograron escapar.

En las últimas horas se conocieron dos graves hechos que causaron gran conmoción. Dos mujeres sufrieron un intento de secuestro con tan sólo dos minutos de diferencia, mientras esperaban el colectivo para ir hacia sus trabajos.

El primer intento de rapto se registró cerca de las 4.30 de la mañana del domingo en la intersección de las calles Pravaz y Dorrego, en Ezeiza. Según las imágenes, un hombre descendió de un automóvil negro (no está claro si un BMW o un Audi) y abordó por detrás a una joven para intentar arrastrarla por la fuerza hacia el vehículo.

El agresor, que se lo ve con una campera beige, la agarró por detrás con fuerza y la arrastró mientras ella gritaba por ayuda. La presencia de otro vehículo que casualmente pasaba por el lugar frustró el secuestro.

Otro episodio ocurrió a pocas cuadras dos minutos después, donde el mismo auto negro apareció en Pravaz y Tucumán. Allí, la víctima advirtió que algo extraño estaba ocurriendo y decidió abandonar la parada de colectivos para caminar por la calle. Sin embargo, fue alcanzada por el agresor pero tras un forcejeo logró escapar.

Los investigadores creen que los hombres no actuaron de manera improvisada, sino que recorrieron durante varios minutos la zona hasta encontrar a quién atacar.

Los delincuentes lograron escapar y hasta el momento no fueron detenidos. La secuencia generó alarma entre los vecinos de Ezeiza que, indignados, denunciaron que "la zona está liberada" y que la policía nunca apareció.

"Me quisieron meter directamente en un auto. ¿Qué falta que pase para que alguien pueda hacer algo? ¿Dónde está toda la supuesta seguridad de Ezeiza?", cuestionó Melanie, la primera víctima del intento de secuestro, en diálogo con SM Noticias.

Según relató, la joven no se sintió alarmada porque "estaba bien vestido y tenía la cara descubierta", por lo que pensó que era otro pasajero. Pero en cuestión de segundos el delincuente se abalanzó sobre ella e intentó llevársela a la fuerza. "Me agarró por atrás, por el cuello, me dice que me quede callada y que me meta al auto", contó.

Los gritos de auxilio de Melanie se escuchan en la grabación de seguridad, que ahora sirve como prueba para la Justicia. La joven estaba esperando el colectivo en la parada de Pravaz y Dorrego cerca de las 4:30 de la mañana cuando fue atacada. El hombre estaba armado.

Melanie descartó que se tratara de un intento de robo. Tenía el celular en uno de los bolsillos, una mochila, pero su atacante no le arrebató nada. "No atinaron en ningún momento a robarme. Me querían meter al auto realmente", señaló.

El agresor intentó arrastrarla en dirección a un auto creyendo que era el de su cómplice, pero se trataba de un conductor que decidió intervenir. "El señor del auto se bajó y le dijo que me dejara, a lo que la otra persona que me tenía en el cuello le dijo que se metiera al auto y se fuera porque lo iba a bajar de un tiro", comentó sobre los segundos de terror que vivió.

En ese instante, una vecina que la escuchó pedir ayuda abrió la puerta de su casa y la llamó para que entrara. "La calle estaba sola, no había ninguna otra persona. Entonces, lo primero que atiné fue a meterme a la casa de esta vecina que me ayudó, que fue uno de los milagros", aseguró Melanie.

Según pudo conocer el cronista de Eltrece, la Policía analizó las cámaras de monitoreo del Municipio y rastreó el auto negro en el que se trasladaba el delincuente. Por el momento, hay una persona detenida y las autoridades buscan determinar si está relacionada con los ataques de las últimas horas.