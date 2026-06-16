Una escena íntima, una traición y una vida armada lejos de la Argentina terminaron de romper el vínculo entre Exequiel Palacios y Yesica Frías.

A un jugador de la Selección su esposa lo encontró en la cama con su amante

La separación del futbolista de la Selección Argentina no fue una ruptura silenciosa: ella contó que descubrió una infidelidad y, desde entonces, el final del matrimonio quedó marcado por reproches públicos.

El punto más fuerte de esa historia fue el momento en que la empresaria aseguró haber encontrado a Palacios con otra mujer. Para Yesica, no se trató únicamente de una infidelidad, sino del cierre doloroso de una relación por la que había dejado su familia, sus costumbres y su vida en el país para acompañarlo en Alemania, cuando él dio el salto al Bayer Leverkusen.

Antes del escándalo, la pareja había construido una historia que parecía ir en otra dirección. Se conocieron por Instagram en 2019, se casaron en secreto en julio de 2021 y atravesaron juntos la adaptación a Europa. Ella contó en su momento que los primeros meses fueron muy difíciles, entre hoteles, soledad, lesiones del jugador y la necesidad de sostenerlo emocionalmente mientras él intentaba afirmarse en el fútbol alemán.

Pero la crisis terminó estallando en redes, cuando Yesica decidió exponer el motivo por el que el matrimonio se había quebrado. Ante la consulta de un seguidor sobre la separación, lanzó una frase cargada de bronca contra Exequiel Palacios: “Porque me demostró lo que realmente es. Yo estuve con él en su peor momento y él en el mío me soltó la mano”.

La herida también apareció cuando otra persona le recordó todo lo que había dejado por él. El mensaje decía: “Pensar que dejaste tu vida, tu familia, por él y así agradece”. La respuesta de ella fue breve, pero contundente: “¿Viste? Así son”. Esa frase reforzó la idea de una decepción profunda, no solo por el engaño, sino por el modo en que sintió que terminó una etapa construida con sacrificios personales.

El enojo contra el campeón del mundo siguió cuando le preguntaron si creía que el éxito deportivo lo había cambiado. “¿Creés que ahora por ser ganador del Mundial se la creyó y se olvidó de quién es?”, le plantearon. Yesica no necesitó agregar demasiado: “Lo dijiste vos”. Incluso, cuando la consulta apuntó a la familia del jugador, la empresaria cerró cualquier posibilidad de suavizar el tema con otra respuesta filosa: “Mejor ni preguntar”.

Así, la separación de Exequiel Palacios quedó asociada a una de las historias personales más escandalosas alrededor de un futbolista de la Selección Argentina. Lo que había empezado como una relación con mudanza, casamiento reservado y acompañamiento en Europa terminó expuesto en redes por una infidelidad que, según Yesica Frías, fue la prueba definitiva de que el vínculo ya no tenía retorno.