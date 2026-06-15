Rastrillaje policial terminó con dos detenidos tras un robo en San Cayetano

Los sospechosos fueron interceptados mientras trasladaban una rueda de auxilio, una batería y un termo que habían sido sustraídos de un vehículo estacionado en el barrio San Cayetano.

Dos hombres fueron detenidos este lunes por la mañana en el barrio San Cayetano, luego de ser señalados como autores de un robo cometido en un vehículo particular.

El hecho fue reportado alrededor de las 8:40, cuando una vecina alertó a la Policía que dos individuos habían forzado el capot de su Chevrolet Corsa y sustraído distintos elementos que se encontraban en el rodado.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Seccional Sexta realizaron un rastrillaje en las inmediaciones y lograron localizar a dos sujetos que transportaban una rueda de auxilio, una batería y un termo de color azul.

Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar, aunque fueron alcanzados e interceptados sobre calle Código 649.

Los detenidos fueron identificados como Javier Antonio G., de 31 años, y Leandro Emanuel M., de 20.