Lo que debía ser una noche de celebración para el estreno de "Charlie y la Fábrica de Chocolates" en el Teatro Gran Rex terminó envuelto en polémica. El bailarín y coreógrafo Hernán Piquín fue víctima de una agresión mientras presenciaba la función junto a otros invitados.

Escándalo en el teatro: Hernán Piquín fue agredido durante una función

Según trascendió en el programa LAM, el conflicto se originó por la actitud de dos jóvenes espectadoras que conversaban de manera constante durante la obra, dificultando el seguimiento del espectáculo para quienes se encontraban cerca.

De acuerdo con los testimonios difundidos, Piquín les pidió en varias oportunidades que hicieran silencio para poder disfrutar de la función protagonizada por Agustín "Rada" Aristarán y Mery del Cerro. Sin embargo, lejos de calmarse la situación, la discusión escaló.

La versión presentada en el ciclo televisivo indica que una de las jóvenes reaccionó de manera agresiva y terminó escupiendo al artista, generando sorpresa e indignación entre los presentes.

Tras el episodio, Piquín solicitó la intervención del personal de seguridad del teatro para controlar la situación. Varios asistentes habrían sido testigos directos del incidente, entre ellos figuras del ambiente artístico que se encontraban en la sala.

El hecho generó un fuerte debate sobre las normas de convivencia en espectáculos públicos y el respeto hacia artistas y espectadores durante las funciones teatrales.

Hasta el momento, Hernán Piquín no realizó declaraciones públicas sobre el episodio, aunque el incidente rápidamente se viralizó y se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo.