Los históricos números que dejó María Becerra en el Mundial

La presentación de María Becerra en la final del Mundial 2026 se convirtió en uno de los momentos más destacados de su carrera.

La cantante argentina fue la elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino antes del partido entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, frente a más de 82.000 espectadores y millones de personas en todo el mundo.

El impacto fue inmediato. El video de su interpretación se viralizó en TikTok, Instagram y Facebook, donde usuarios de distintos países destacaron la emoción de su versión. El posteo en el que compartió su emoción y felicitó a Lionel Messi y a la Selección Argentina superó los dos millones de «Me gusta» y acumuló miles de mensajes de apoyo.

Los números de María Becerra también reflejan el alcance de su carrera más allá del Mundial. La artista supera los 25 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming y cuenta con más de 15 millones de seguidores en Instagram. Antes de su participación en la Copa del Mundo, ya había marcado un récord al colocar siete canciones en el puesto número uno del Billboard Argentina Hot 100, consolidándose como una de las figuras más importantes de la música urbana latina.

Para la ocasión, la cantante eligió un vestido inspirado en los colores de la bandera argentina que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y generó repercusión en redes antes incluso de que comenzara el partido.