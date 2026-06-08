Murió a los 83 años la actriz María Rosa Fugazot

Fue encontrada en el departamento en el que vivía en el barrio de Palermo.

A los 83 años, murió la actriz María Rosa Fugazot, de larga trayectoria en teatro, cine y televisión. La artista fue encontrada en su departamento del barrio de Palermo. De acuerdo a lo que confirmó a TN Show, fue el SAME el que constató que la actriz estaba muerta en su casa.

Según confirmaron fuentes policiales de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad, los oficiales fueron a un edificio de la calle Güemes al 4700, luego de un llamado por una persona descompensada, por lo cual también fue convocado el SAME.

Fueron los médicos del SAME los que certificaron que María Rosa Fugazot, de 83 años, fue la persona que murió. En el caso interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 12, a cargo de Martín Parrando, Secretaría de Leandro Alonso que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte.

María Rosa Fugazot había nacido el 20 de diciembre de 1942 y desde la década del 60 que empezó a trabajar tanto en teatro como en cine y, luego, en televisión.

Siempre focalizada en la comedia, Fugazot fue parte de los elencos de las películas Los superagentes contra los fantasmas, El rey de los exhortos, Mi novia el..., Los caballeros de la cama redonda y Las locas del conventillo, entre otras.

En teatro trabajó desde los 15 años en innumerable cantidad de obras como El jardín de los cerezos, Espíritu travieso, La pulga en la oreja, Locos de verano, Así es la vida, No hay que llorar, Los muchachos de antes no usaban gomina, Nenucha, la envenenadora de Montserrat, Chicago, entre otras

En televisión también tuvo un rol destacado a partir de la década de los 80, la mayoría de las veces en elencos numerosos. Fue parte de Simona, Otros pecados, Nada, Ultimátum, Sí solo sí, Sos mi hombre, El puntero, B&B, Amas de casa desesperadas, Los Roldán, Durmiendo con mi jefe, Kachorra, Tiempo final y Culpables, entre otros ciclos.

El momento más difícil que enfrentó la actriz fue cuando a mitad de 2025 murió su hijo, René Bertrand. “Si no tuviera que trabajar, yo creo que ni me levanto de la cama. Me cuesta levantarme, me cuesta despertarme. Pero hay que seguir adelante y moverse porque si no te comen los piojos. Tratamos con mi nuera de apoyarnos, somos nosotras solitas con los chicos”, había expresado.