María Julia Oliván denunció lo que sufrió a manos de Mario Pergolini

María Julia Oliván salió con un fuerte descargo contra Mario Pergolini después de escucharlo hablar sobre violencia de género en televisión. La periodista no se quedó en el debate general y llevó la discusión a una experiencia personal. Su reacción apareció en un contexto sensible, marcado por el femicidio de Agostina Vega y las marchas de Ni Una Menos.

Desde su programa en Border Periodismo, María Julia Oliván puso en duda la imagen actual del conductor y planteó una crítica directa sobre ciertas figuras que, con el tiempo, modifican su discurso público. "Hay gente que se reeducó, que fue muy machista, que cometió un montón de abusos como los que se denuncian y que después mirás lo que hace", lanzó antes de apuntar de lleno.

El nombre apareció sin rodeos cuando repasaban al aire declaraciones de Pergolini en Otro día perdido. "Sí, Mario Pergolini... hace 20 años", dijo la periodista, dejando claro que su mirada sobre él no nacía de una impresión ajena, sino de una experiencia previa dentro del mismo ambiente laboral.

En ese intercambio, Guillermo Pardini sugirió que la paternidad podía haber cambiado su forma de mirar el tema. "Ahora tiene una hija. Te cambia la mirada, ¿no?", planteó. Oliván lo cruzó de inmediato y respondió: "No. Yo trabajé con él cuando ya tenía una hija y no tenía esa mirada".

La periodista decidió no entrar en detalles sobre lo que vivió, pero sí dejó una acusación fuerte. "El caso de Mario Pergolini a mí no deja de sorprenderme. Yo trabajé con él y fui víctima de un montón de cosas que no tengo ganas de contar porque pasaron varios años", expresó, visiblemente molesta por el lugar que hoy ocupa el conductor.

El reclamo también apuntó contra el sistema mediático que, según ella, permite reconstruir públicamente ciertas figuras sin revisar lo ocurrido antes. "No puedo creer la lavada de cara que le da el medio a personas como esta, que toda la vida se mofaron de las mujeres, no trabajaban con mujeres, eran sexistas, se sobrepasaban con las mujeres, hacían chistes sobre mujeres y ahora son los grandes referentes que nos dicen cómo vivir", afirmó.

Sobre el final, Oliván marcó cuál cree que debería ser el gesto mínimo de alguien que revisó sus conductas. "Cuando vos te rehabilitás, a la persona con la que estuviste mal le decís: 'Perdoname'. Te la cruzás en un pasillo y le decís: 'Che, perdoname, mala mía'", sostuvo.

Esa reparación, según contó, nunca llegó. "Yo me lo crucé y nunca me dijo nada", cerró María Julia Oliván, dejando instalada una denuncia pública que no solo interpela a Mario Pergolini, sino también al modo en que el medio reubica a sus protagonistas con el paso del tiempo.