Roberto Piazza canceló a Milei de su desfile benéfico

El Presidente fue cancelado del evento por el diseñador tras una fuerte discusión telefónica.

El presidente Javier Milei fue cancelado del desfile benéfico de Roberto Piazza luego de una fuerte discusión telefónica a los gritos ocurrida la madrugada previa al evento.

El conflicto se desencadenó debido a que Milei solicitó incluir en el show musical del desfile a diputadas de La Libertad Avanza (como Lilia Lemoine), buscando convertir la pasarela en un despliegue partidario.

Frente a la negativa del diseñador de alterar la categoría de su colección de alta costura, se generó un cruce de insultos que determinó su exclusión definitiva del evento.

El escándalo se desató en la previa al desfile benéfico anual "Sofisticación" a favor de la Fundación contra el Abuso Infantil presidida por Piazza.

La actividad estaba prevista para este mares en el icónico local de Señor Tango, en el barrio de Barracas, en el que Milei tenía planeado cantar el clásico blues "La flor más bella" de Memphis La Blusera en un reencuentro artístico con su ex-pareja, Fátima Florez.

Tras bajar al mandatario de la lista, Piazza mantuvo la invitación a figuras destacadas de la escena nacional y de la política como Mirtha Legrand y la ministra Patricia Bullrich.