Vibra 2026 puso en marcha una semana dedicada al bienestar en Rada Tilly

La cuarta edición del festival reúne actividades gratuitas vinculadas al movimiento, la salud integral y el desarrollo personal. La programación se extenderá hasta el 21 de junio con propuestas distribuidas en distintos espacios de la ciudad.

Rada Tilly comenzó a vivir una nueva edición de Vibra, el festival de bienestar que surgió en torno al Día Internacional del Yoga y que, tras cuatro años consecutivos, se consolidó como una de las principales propuestas de su tipo en la región.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Turismo, Deporte y Desarrollo Económico Local junto a profesionales de la salud, centros especializados, gimnasios y comercios de la ciudad. La programación se desarrollará hasta el 21 de junio con actividades orientadas al bienestar físico, mental y emocional, abiertas a toda la comunidad.

Hasta el 19 de junio, diferentes espacios de Rada Tilly ofrecerán clases y experiencias gratuitas. Gimnasios, centros de pilates y escuelas de yoga forman parte de una agenda descentralizada que busca acercar hábitos saludables tanto a residentes como a visitantes.

Entre los participantes se encuentran Arena, Invictia, Latido Tierra, Makan Pilates Casa Moksa y Virya Yoga, que aportan propuestas de spinning, stretching, entrenamiento funcional, crossfit, yoga en diversas modalidades, pilates, musculación y actividades dirigidas a distintas edades.

La agenda también contempla prácticas de Chi Kung, baños de gong, yoga terapéutico, yoga somático, Yoga Nidra, Vinyasa, Ashtanga, Animal Flow, talleres de cocina saludable, rituales de invierno y encuentros destinados a embarazadas, bebés, niños, niñas y adolescentes.

Además de las actividades corporales, el festival incluye charlas y espacios de intercambio a cargo de especialistas y referentes invitados. Entre los temas previstos figuran el bienestar emocional, la armonía entre las personas y su entorno, y herramientas para mejorar la calidad de vida.

“A lo largo de estos años, Vibra se consolidó como un espacio que trasciende las disciplinas y reúne a personas de toda la región en torno al movimiento, la salud integral y la conexión con uno mismo y con los demás”, expresó Jorge Mérida, secretario de Deporte, Turismo y Desarrollo Económico Local.

Desde la organización informaron que el cronograma completo y los detalles sobre acreditaciones pueden consultarse a través de los canales oficiales del Municipio de Rada Tilly.