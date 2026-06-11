Violó una restricción judicial y terminó detenido en Rada Tilly

Un hombre de 34 años fue aprehendido tras ingresar a la vivienda de su madre, sobre quien tenía vigente una prohibición de acercamiento. El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves.

Un hombre de 34 años fue detenido durante la madrugada de este jueves en Rada Tilly, acusado de incumplir una medida cautelar de prohibición de acercamiento que regía sobre su madre.

La intervención policial se produjo alrededor de las 6:40 en una vivienda ubicada sobre la avenida Moyano al 2600, luego de que una mujer de 56 años se comunicara con la guardia de la Comisaría local para advertir que su hijo se encontraba en el lugar pese a la restricción judicial vigente.

Al arribar al domicilio, los efectivos constataron la presencia del hombre en el patio interno de la propiedad. Según se informó, al advertir la llegada de los uniformados intentó dirigirse hacia la vereda, donde fue interceptado y aprehendido.

Tras el procedimiento, quedó alojado a disposición del juez penal de turno por el delito de desobediencia judicial.