Fue sorprendido dentro de una vivienda en barrio Pueyrredón

El sospechoso intentó escapar por los techos de casas vecinas luego de ser descubierto por el propietario.

Un hombre de 30 años fue detenido este jueves por la mañana luego de ser sorprendido dentro de una vivienda del barrio Pueyrredón, en jurisdicción de la Comisaría Seccional Sexta.

El procedimiento se registró alrededor de las 9:45, cuando efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas observaron una persecución entre un vecino y un individuo que huía del lugar.

Al entrevistarse con el denunciante, este relató que momentos antes escuchó ruidos provenientes de su domicilio. Al salir al exterior para verificar la situación, descubrió a un hombre dentro de su propiedad. Al advertir la presencia del dueño de casa, el sospechoso escapó por los techos de viviendas linderas.

Ante esta situación, el personal policial inició una persecución que culminó con la aprehensión del sujeto sobre la avenida Roque González, en el sector del cerrito ubicado frente a la dependencia policial.

El detenido fue identificado por la policía como Horacio Javier G., de 30 años, y fue trasladado a la Comisaría Seccional Sexta, donde permanecerá alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención.