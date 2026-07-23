Ladrón empedernido: apenas quedó libre intentó otro robo

Un hombre de 32 años, de apellido Antenao, fue detenido en la mañana de este jueves en Caleta Olivia luego de un intento de robo a un comercio céntrico, al cual le rompió una vidriera.

Lo insólito es que apenas había transcurrido una hora de haber recuperado la libertad por otro hecho similar registrado semanas atrás en la Vinoteca “La Cava”.

El hecho delictivo de hoy lo protagonizó en el local “Única”, ubicado en la céntrica avenida San Martin y al lugar acudieron de inmediato policías de la denominada Unidad de Prevención al ser alertados por una vecina que observó al sujeto rompiendo la vidriera poco antes de horario de la apertura del comercio.

Al inspeccionar el lugar, los uniformados constataron que el vidrio del local había sido roto, pero no había nadie en el interior

Minutos más tarde, lograron divisar al sospechoso en las inmediaciones constatando que se trataba de M.S. Antenao.

El mismo tenía cortes en una de sus manos, compatibles con la rotura del vidrio, por lo que fue trasladado a la Comisarìa Primera, tras ser examinado por personal médico.

En el local de artículos de regalería no se registraron faltantes de mercadería, pero de acuerdo a las pericias realizadas se encontraron rastros de su sangre en el lugar.

Antenao ya había sido detenido semanas atrás por romper los vidrios de una vinoteca y sustraer algunas botellas y por esa causa, recuperó la libertad en las primeras horas de la mañana de este jueves.

Por otra parte, puso saberse que registra otros antecedentes judiciales, entre ellos un pedido de captura emitido por la Justicia de Puerto Madryn en mayo de 2018, lo que evidencia que no es la primera vez que enfrenta actuaciones de este tipo

Fuente y foto: InfoCaleta