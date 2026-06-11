El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Quinta. El hombre de 44 años era requerido por la Justicia Penal.

Detuvieron en San Cayetano a un hombre con pedido de captura

Un hombre de 44 años fue detenido este jueves por la mañana en el barrio San Cayetano, tras constatarse que registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11:05, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Quinta realizaban tareas de patrullaje preventivo en la intersección de la avenida Polonia y la calle Juan Almonacid.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados reconocieron al sujeto y procedieron a identificarlo. Al verificar sus datos en los sistemas oficiales, confirmaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente dispuesto por el juez penal Jorge Enrique Odorisio.

Ante esta situación, los efectivos concretaron su aprehensión en el lugar y posteriormente lo trasladaron a la dependencia policial, donde quedó alojado en carácter de detenido judicial.

El detenido fue identificado por la Policía como Milcíades R. R., de 44 años.