Fue en Galicia y Entre Ríos. El joven fue trasladado a la Seccional Segunda.

Cuando lo identificaron, vieron que tenía un pedido de captura vigente

Personal de la Comisaría Seccional Segunda detuvo este lunes por la noche a un joven de 20 años que tenía un pedido de captura vigente dispuesto por la Justicia.

El procedimiento se concretó alrededor de las 20:20, cuando efectivos policiales realizaban tareas de identificación de personas en plazas, bulevares y distintos espacios de esparcimiento público de la jurisdicción.

En ese marco, los agentes identificaron a un joven que circulaba por las calles Galicia y Entre Ríos. Al verificar sus datos filiatorios en el sistema policial, constataron que registraba un pedido de captura vigente, solicitado por el juez penal Miguel Ángel Caviglia.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial ubicada en Rivadavia y Viamonte, donde quedó alojado en calidad de detenido judicial, a disposición de las autoridades correspondientes.

El detenido fue identificado como Dylan Javier P., de 20 años.