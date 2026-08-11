Robaron insumos de higiene del Hospital Regional y el Voluntariado pide ayuda

El espacio de acopio del cuarto piso fue violentado dos veces en una semana. Se llevaron alrededor de 50 litros de shampoo y acondicionador, además de pasta dental, toallas y otros productos destinados a pacientes internados.

El Voluntariado del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia sufrió dos robos en el transcurso de una semana en el espacio donde almacena los elementos de higiene destinados a las personas internadas. El sector funciona en el cuarto piso del establecimiento y reúne productos obtenidos a través de colectas y actividades solidarias.

El primer hecho fue detectado a fines de la semana pasada, cuando integrantes del voluntariado encontraron desorden y advirtieron el faltante de mercadería. Días después, el depósito volvió a ser violentado, antes de que pudieran completarse las medidas de seguridad previstas.

Entre los productos sustraídos se encuentran aproximadamente 50 litros de shampoo y acondicionador, además de pasta dental, toallas y otros artículos de cuidado personal. Los insumos estaban en envases cerrados y preparados para ser fraccionados y entregados a los pacientes.

El ingreso al depósito se produjo mediante una abertura en la estructura del sector. El lugar ya fue sellado como medida para evitar nuevos accesos.

El hospital cuenta con cámaras de monitoreo en la planta baja y el primer piso. En el cuarto nivel, en tanto, la circulación de personas disminuye considerablemente fuera de los horarios habituales de trabajo.

La sustracción afecta los elementos reunidos para asistir diariamente a pacientes en situación de vulnerabilidad durante su internación. Ante las consultas de personas interesadas en colaborar con la reposición, el Voluntariado informó que pueden comunicarse a través de su cuenta oficial de Instagram, @voluntariadohospitalregionalcr.