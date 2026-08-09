Forzaron la abertura para llevarse el cilindro de gas. Fueron descubiertos por la policía e intentaron escapar en distintas direcciones, pero fueron aprehendidos a pocas cuadras.

Dos detenidos por robar una garrafa en un puesto de comidas

Dos hombres, de 42 y 35 años, fueron detenidos este domingo por la mañana en Comodoro Rivadavia luego de haber dañado el carro de comidas "El Bajón" para robar una garrafa de gas.

El intento de robo ocurrió alrededor de las 7:40 en el Centro de esta ciudad.

Según el informe policial, agentes de la Comisaría Primera que patrullaban a pie la Plaza Scalabrini Ortiz detectaron a los dos hombres llevando el envase dentro de una bolsa de nylon.

Al notar la presencia de los policías, los sospechosos intentaron escapar corriendo en distintas direcciones. El que llevaba el cilindro lo arrojó en la plaza para huir, pero fue alcanzado, mientras que su acompañante corrió hacia Hipólito Yrigoyen y Moreno, siendo interceptado por un patrullero.

Ambos individuos, identificados como M. R. T. y N. L. B., quedaron detenidos a disposición de la justicia.