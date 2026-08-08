El Centro del Día del San Martín cumple 17 años

"Seguiremos trabajando juntos para que este Centro de Día crezca y se fortalezca”. Así lo manifestó el intendente. La jornada especial incluyó un compartir, agasajos, música, juegos y distintas sorpresas para los adultos mayores, que participan diariamente de las actividades del lugar.

En el marco de las políticas municipales de acompañamiento, promoción de derechos y fortalecimiento de los espacios destinados a los adultos mayores, el Centro de Día San Martín celebró este sábado, su 17° aniversario con una jornada de encuentro.

El acto contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda; la directora de Adultos Mayores, Viviana Traversa; la directora del CPB San Martín, Rosana Barrientos; y la directora del Centro de Día de Adultos Mayores, Beatriz Barría.

También participaron adultos mayores que concurren habitualmente al espacio, trabajadores de la institución y vecinos, quienes compartieron una jornada que permitió celebrar la trayectoria del Centro de Día y poner en valor el trabajo que se desarrolla diariamente.

En ese marco, Macharashvili, expresó su alegría y agradeció por compartir el aniversario junto a los adultos mayores. “Les deseo felicidades a todos” dijo al agregar “estoy pasando un hermoso momento con ustedes, dijo al dar las gracias “por hacernos partícipes y permitirnos compartir este día tan especial”.

En otra línea, valoró especialmente la tarea que llevan adelante los equipos municipales y reafirmó el compromiso de continuar acompañando el crecimiento de la institución. “Quiero darle un gran aplauso y un gran abrazo a todo este equipo que trabaja todos los días para acompañarlos y hacer de este espacio un lugar de encuentro”, sostuvo.

Asimismo, el intendente adelantó que se llevarán adelante tareas de mantenimiento y puesta en valor del edificio, con el objetivo de mejorar sus instalaciones, afirmando que “una vez que pasen las lluvias, vamos a trabajar para que este espacio pueda estar mejor pintado y en mejores condiciones para septiembre”.

Por último, destacó el rol del Centro de Día dentro de un espacio municipal que acompaña a distintas generaciones, al decir que “este centro, este polo, no solamente alberga y acompaña a los adultos mayores, sino también a los niños y las niñas. Tiene un corazón mucho más grande, por lo que vamos a seguir trabajando para que crezca, se fortalezca y podamos continuar disfrutando de muchos aniversarios más, de las fechas especiales y de cada momento de encuentro”, concluyó.

POLÍTICA SOSTENIDA EN EL TIEMPO

El secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, destacó la importancia de celebrar un nuevo aniversario junto a quienes forman parte del Centro de Día. “Es maravilloso poder estar acá, celebrando la vida y compartiendo con nuestros adultos mayores. Verlos disfrutar, sociabilizar, sonreír, escuchar música y encontrarse con sus pares es, sin dudas, motivo de celebración”, expresó.

Rivas puso en valor la trayectoria de la institución y su integración con otros espacios municipales, al expresar que “cumplir 17 años no sucede todos los días. Este lugar, junto con el polo que conforman Huergo y Las Violetas, es uno de los espacios más importantes que tiene el Municipio, porque acompaña distintas etapas de la vida: desde los niños y adolescentes hasta los adultos mayores y las familias”, señaló.

En esa línea, remarcó que el Centro de Día mantiene sus puertas abiertas como un espacio de referencia para el barrio San Martín y para toda la ciudad. “A lo largo de esta gestión nos reencontramos con ustedes y fuimos cumpliendo, de manera paulatina, los compromisos que asumimos. Dijimos que para este aniversario íbamos a compartir y celebrar juntos, y hoy estamos concretándolo”, manifestó.

Finalmente, el funcionario reafirmó el compromiso del Estado municipal de acompañar a los adultos mayores, al señalar: “nuestra responsabilidad es estar presentes, acompañarlos y abrazarlos en esta etapa de sus vidas. La Municipalidad sostiene desde hace muchos años una política destinada a los adultos mayores, y el intendente nos marcó desde el primer momento la necesidad de redoblar los esfuerzos para que podamos mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes”, concluyó.