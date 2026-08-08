Durante cinco días el tránsito permanecerá restringido en el complejo habitacional por trabajos en las redes de gas.

Hay que circular con precaución por Las Torres

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Dirección General de Tránsito, informa a los automovilistas que a partir de este sábado 8 de agosto, y por un lapso aproximado de 5 días, quedará interrumpida la circulación vehicular sobre calle Juan García Fernández y Bahía Bustamante, debido a trabajos subterráneos de gas que ejecutará la empresa Edisud.

Por tal motivo, se verá afectado el ingreso vehicular al Complejo Habitacional Las Torres por Ingeniero Ducos, debiendo hacerlo por calle Punta Piedras y Bahía Bustamante.

Se solicita a los vecinos que transiten con precaución por el sector.