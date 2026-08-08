Rescatan a tres perros durante un allanamiento por maltrato

Se realizó un procedimiento judicial en una vivienda del barrio Diadema Argentina. Un hombre de 40 años quedó imputado.

Efectivos de la Comisaría de Diadema Argentina llevaron adelante este viernes por la tarde un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada sobre calle Río Carrenleufú al 18, en el barrio Diadema, en el marco de una investigación por presunto maltrato animal.

La medida –según publica el portal Del Mar Digital- fue autorizada por el juez Miguel Ángel Caviglia y contó con la intervención de la funcionaria fiscal de turno, Gabriela Gómez. El operativo estuvo a cargo del sargento primero Javier Olivero y el agente Ulises Alvarado, bajo la supervisión del jefe de la dependencia policial, subcomisario Sergio David Casanova.

Durante el procedimiento, que se desarrolló con la presencia de un testigo civil, los efectivos constataron que en el inmueble no se encontraban sus moradores y procedieron al rescate de tres canes mestizos, cruza Pitbull.

Se trataba de dos hembras de pelaje marrón claro con manchas blancas y un macho de pelaje negro con manchas blancas. Los animales fueron retirados del lugar y puestos bajo resguardo.

El operativo contó con la colaboración de personal del área de Protección Ciudadana y de la proteccionista Silvia González Almirón. Posteriormente, los tres perros fueron trasladados por personal municipal hacia un espacio seguro para su atención y resguardo.

La intervención se realizó en el marco de una investigación por una presunta infracción a la legislación vigente de protección animal. En la causa figura como imputado un hombre de 40 años.