Comodoro prepara tres días para  celebrar el Mes de las Infancias

Los festejos tendrán lugar del 15 al 17 de agosto, con una amplia agenda de juegos, espectáculos, sorpresas y sorteos para niños y niñas de diferentes sectores de la ciudad.

Con la presencia del intendente Othar Macharashvili, este viernes se realizó en las instalaciones del Hotel Deportivo, la presentación oficial de las actividades por el Día de las Infancias, que se llevarán adelante durante el fin de semana del 15, 16 y 17 de agosto en distintos barrios de Comodoro Rivadavia. La propuesta, denominada “La infancia es tiempo de inocencia, son peldaños muy altos y huellas de pisadas pequeñas”, busca generar espacios de encuentro, recreación y disfrute para las familias comodorenses.

Del acto también participaron el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el diputado provincial Gustavo Fita; el director general de Deportes, Martín Gurisich; coordinadores de las sedes donde se desarrollarán las actividades, representantes de asociaciones vecinales y demás autoridades.

En ese marco, el intendente Macharashvili, destacó el compromiso de los trabajadores municipales que participan en la organización de la propuesta y sostuvo que el esfuerzo conjunto de Comodoro Deportes y de las distintas secretarías municipales, tiene como objetivo brindar a las familias espacios de integración, recreación y contención para las infancias. Asimismo, remarcó que, pese al complejo contexto que atraviesa el Municipio, se decidió sostener la inversión necesaria para que niños y niñas puedan disfrutar de tres jornadas especiales en sus barrios.

Respecto a las actividades que se concretarán del 15 al 17 de agosto, resaltó: “serán una nueva oportunidad para compartir, enseñar y acompañar el crecimiento de las infancias a través del juego, renovando además su reconocimiento al equipo de Comodoro Deportes por el compromiso demostrado a lo largo de los años”.

El presidente de Comodoro Deportes, destacó que se trata de una propuesta que ya tiene una historia y un proceso dentro de la ciudad, con el objetivo de brindar a niños y niñas un espacio de recreación y encuentro. En ese sentido, puso especialmente en valor el rol de las asociaciones vecinales, al señalar que son fundamentales para convocar a las familias y permitir que las actividades lleguen a cada barrio.

Martínez también resaltó el trabajo de los equipos municipales que estarán al frente de las jornadas y afirmó que, a través del juego, se generan herramientas muy importantes para las infancias, aun cuando no se trate específicamente de una actividad deportiva. Finalmente, recordó que las propuestas se desarrollarán en 14 sedes municipales, espacios que durante todo el año reciben a más de 26 mil personas y que volverán a abrir sus puertas para compartir tres días de recreación con toda la comunidad.

MIRAR HACIA EL FUTURO

A su turno, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, puso en valor la decisión del Estado municipal de sostener y profundizar las políticas públicas destinadas a las infancias, especialmente en un contexto adverso. En ese sentido, destacó que las jornadas son el resultado del trabajo conjunto entre las distintas secretarías y los entes municipales, en línea con la decisión del intendente de fortalecer la articulación entre las diferentes áreas.

Asimismo, afirmó que la propuesta vuelve a demostrar que “Comodoro Rivadavia es un municipio que nunca aflojó” y que, pese a las dificultades, continúa ampliando la oferta de actividades y servicios para sus vecinos. En esa línea, recordó que el año pasado se planteó el desafío de redoblar los esfuerzos y acelerar la generación de propuestas para la comunidad, objetivo que, según sostuvo, vuelve a concretarse con las actividades previstas para este Mes de las Infancias.

Mientras que la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, remarcó que las acciones por el Mes de las Infancias no se limitan a estas tres jornadas, sino que forman parte de una política sostenida durante toda la gestión. En ese sentido, destacó las numerosas propuestas culturales y educativas que se desarrollan a lo largo del año y puso como ejemplo la Feria del Libro, que reúne actividades destinadas a niños, adolescentes y jóvenes, con el objetivo de acompañar su formación. Además, valoró el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales y señaló que, a través del juego, también se aprende, se transmiten valores y se fortalecen derechos.

Peralta sostuvo: “estas políticas buscan contribuir a la construcción de una ciudad con mayores oportunidades para las nuevas generaciones, donde los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos y elegir a Comodoro Rivadavia para crecer y formar sus familias. En ese marco, afirmó que la ciudad dejó atrás la concepción de ser únicamente un polo productivo y hoy avanza como un polo cultural, deportivo, turístico y de salud, con una comunidad y un Estado que continúan trabajando de manera conjunta para construir el Comodoro del futuro”, concluyó.