Una investigadora belga destacó el valor social y cultural de la Feria

La doctora Elisabeth Goemans, de la Universidad de Lovaina, visitó esta ciudad para conocer la propuesta impulsada por el municipio. Resaltó el rol que cumple la Feria del Libro como espacio de encuentro comunitario, construcción de identidad y democratización del acceso a la cultura. "La presencia de tantas actividades gratuitas, demuestra una política cultural que busca incluir y generar participación”, indicó.

La XIII Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia, continúa consolidándose como uno de los principales acontecimientos culturales de la Patagonia. En esta edición, el evento trascendió las fronteras nacionales al convertirse en objeto de estudio de la Dra. Elizabeth Goemans, investigadora de la Universidad de Lovaina (KU Leuven) de Bélgica, quien eligió la ciudad como uno de los tres puntos de trabajo de campo de un proyecto internacional sobre el impacto social de las ferias del libro en Argentina.

La especialista, desarrolla una investigación postdoctoral financiada por la Society for Latin American Studies (SLAS) del Reino Unido, que propone analizar estos eventos, no solo desde su dimensión editorial o comercial, sino también como espacios de construcción de ciudadanía, fortalecimiento de los vínculos sociales, democratización del acceso a la cultura y promoción de la lectura.

En ese marco, durante su estadía en Comodoro Rivadavia, recorrió los distintos espacios de la Feria, participó de las actividades culturales, dialogó con organizadores, escritores, artistas, expositores, instituciones educativas y vecinos, con el objetivo de comprender cómo esta propuesta impulsada por el Municipio, a través de la Secretaría de Cultura, se integra a la vida cotidiana de la comunidad.

Al finalizar su recorrido, Goemans, destacó especialmente la impronta comunitaria que caracteriza a la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia. "La feria es mucho más que un lugar para comprar libros. Es un espacio donde las personas se encuentran, conversan, participan y construyen vínculos. Eso es muy valioso desde el punto de vista social y cultural", afirmó.

Asimismo, valoró la diversidad de propuestas y la importante participación de familias, niños, jóvenes y adultos que diariamente recorren el Centro Cultural y sus sedes, al sostener que "la presencia de tantas actividades gratuitas, abiertas y pensadas para públicos de todas las edades, demuestra una política cultural que busca incluir y generar participación", sostuvo.

La investigadora explicó que uno de los principales objetivos de su trabajo, consiste en demostrar que las ferias del libro representan escenarios donde circulan conocimientos, se fortalecen las identidades locales y se generan espacios de encuentro entre distintos sectores de la sociedad.

En ese sentido, consideró que la experiencia de Comodoro Rivadavia, constituye un caso especialmente relevante por la manera en que la comunidad, se apropia del evento y lo incorpora como parte de su agenda cultural.

COMODORO EN EL MAPA ACADEMICO

La doctora Elizabeth Goemans de 27 años de edad, tiene una destacada carrera académica vinculada al estudio de la circulación internacional de la literatura latinoamericana. Nacida en la región neerlandófona de Bélgica, cursó sus estudios de grado en Lingüística y Literatura y posteriormente obtuvo una maestría en Traducción Literaria en la Universidad de Lovaina. Más tarde realizó su doctorado en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, donde investigó la recepción de la narrativa argentina contemporánea en el mercado anglófono.

Actualmente, lleva adelante un proyecto postdoctoral financiado por la Society for Latin American Studies (SLAS), mediante el cual recorre distintas regiones del país para estudiar las más de cien ferias del libro que se desarrollan anualmente en Argentina.

Su propuesta busca descentralizar los estudios sobre industrias culturales y ampliar la mirada tradicional concentrada en Buenos Aires. Por ello, diseñó un recorrido que incluye tres regiones representativas: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Patagonia -con Comodoro Rivadavia como caso de estudio- y el Noroeste Argentino, específicamente la provincia de Jujuy.

"Argentina cuenta con una tradición excepcional de ferias del libro. Mi objetivo es analizar estos eventos no solo como puntos de venta, sino como espacios de encuentro comunitario donde la sociedad se reúne para debatir problemáticas actuales, reflexionar sobre la memoria cultural y fomentar la lectura en los jóvenes", explicó.

IDENTIDAD COMODORENSE

Durante su trabajo de campo, Goemans, identificó distintos aspectos que, desde su perspectiva, convierten a la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia en una experiencia singular dentro del país.

Entre ellos destacó la convivencia entre autores de reconocimiento nacional y escritores locales; la fuerte presencia de instituciones educativas, culturales y organizaciones de la sociedad civil; la programación dedicada a las infancias; y los espacios destinados al debate sobre temas vinculados a la memoria histórica, la soberanía sobre las Islas Malvinas y la identidad petrolera de la ciudad.

También valoró el impacto educativo generado por las visitas de escuelas, las propuestas pedagógicas desarrolladas por distintas instituciones y el trabajo articulado entre el Municipio y los diferentes actores culturales de la comunidad.

Los resultados de esta investigación, serán sistematizados durante el ciclo académico 2026-2027 y presentados en abril de 2027 en el Congreso Anual de la Society for Latin American Studies, además de formar parte de futuras publicaciones científicas especializadas.

La presencia de investigadores internacionales en la XIII Feria Internacional del Libro, reafirma el posicionamiento alcanzado por este evento impulsado por el Municipio de Comodoro Rivadavia, que año tras año, continúa creciendo como un espacio de producción cultural, intercambio de conocimientos, promoción de la lectura y acceso democrático a la cultura para toda la comunidad.