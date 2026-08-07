Los pueblos originarios tienen una destacada participación

En el marco de la Feria Internacional del Libro, la Municipalidad puso en marcha este viernes en instalaciones del Ceptur, una variada propuesta de actividades para dar visibilidad, promover la interculturalidad y poner en valor las raíces, la historia y los derechos de las comunidades originarias.

La apertura contó con la participación de la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Cativa; y la directora de Pueblos Originarios, Sandra Nahuel, junto a referentes de las comunidades Mapuche-Tehuelche, Quechua, Aymara y Guaraní, docentes y alumnos de la Escuela N° 155, institución destacada por su labor en Educación Intercultural Bilingüe.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, celebró la oportunidad de dar un espacio central a estas vivencias en el evento cultural más importante de la ciudad. "Es una enorme satisfacción que hoy estén presentes en la feria y que nos puedan contar todo lo que han trabajado a lo largo de estos años en este libro, con la presencia de nuestros chicos y de sus familias”, señaló.

“Justamente esto es lo que queremos lograr en el marco de esta Feria del Libro; que puedan compartir con toda la comunidad de Comodoro Rivadavia estas experiencias. Es por esto que seguimos trabajando para que los pueblos originarios tengan esta visibilidad", remarcó.

Por su parte, la secretaria de Mujer, Género y Diversidad, María Cativa, ponderó el rol formativo de las instituciones educativas y la transmisión de la identidad a las nuevas generaciones y sostuvo que “es muy importante el trabajo que hacen al transmitir la historia a los niños; para que la sociedad tome el valor de la tierra y de nuestros orígenes. La Escuela 155 es un modelo en lo que respecta al abordaje de la interculturalidad, permitiendo que conozcamos las realidades de cada pueblo".

A su turno, la directora de Pueblos Originarios, Sandra Nahuel, remarcó la importancia de la diversidad cultural, representada en esta edición y el trabajo articulado para garantizar la protección integral de derechos. "Estamos presentes los pueblos originarios en todos los aspectos: Mapuche-Tehuelche, Quechua, Aymara y Guaraní. Contamos con hacedores culturales y referentes, que han venido de distintas localidades para compartir talleres, presentaciones de libros y experiencias”.