La agenda infantil cierra con el espectáculo "El viaje" de Aguafiestas

Se trata de una propuesta destinada al público infantil que se desarrollará de 17 a 18 en el Teatro Español.

El show cobra un significado especial en un mes en el que la niñez ocupa un lugar central en la agenda cultural de la ciudad y en este sentido, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, expresó que “agosto es el mes de las infancias y desde la Secretaría queremos que los más chicos tengan un lugar protagónico dentro de la Feria del Libro. Espectáculos como El Viaje, de Aguafiestas, invitan a jugar, a soñar y a descubrir el placer de la lectura y las historias desde la primera infancia”.

“Por eso vamos a seguir sumando actividades pensadas especialmente para las para los más chicos, durante todo el mes con iniciativas que ya forman parte de la proyección anual de esta Secretaría en distintos puntos de la ciudad", acotó la funcionaria.

Para consultar la programación completa, se puede ingresar a: https://cultura.vivamoscomodoro.gob.ar/ferialibro2026