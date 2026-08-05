Sergio Feferovich llega a la Feria del Libro con "La Música de las Ideas"

En el marco de la programación artística de la XIII Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia, este miércoles 5 de agosto, a las 21:00 horas, el reconocido pianista, director y divulgador musical Sergio Feferovich presentará el espectáculo "La Música de las Ideas" en la Asociación Italiana.

Doctor en Música por la Johns Hopkins University, Feferovich propone un recorrido inspirador a través de la música en una experiencia interactiva que combina humor, relatos, interpretación en vivo y reflexiones sobre la creatividad, el disfrute y la inspiración.

En ese contexto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó que “traer a Sergio Feferovich a Comodoro es abrir una puerta para que la música nos enseñe sobre la vida, la creatividad y la importancia de encontrarnos con el otro. Que un artista de esta jerarquía elija nuestra Feria del Libro habla del lugar que le estamos dando a la cultura”.

Con su característico ingenio y carisma, Feferovich invita al público a vivir una propuesta donde la música dialoga con las emociones, la creatividad y la vida cotidiana. A lo largo del espectáculo establece paralelismos entre distintas obras musicales y situaciones de todos los días, comparte anécdotas de grandes compositores y explica el papel fundamental que la música cumple en el cine y en nuestra forma de percibir el mundo.

Además, el público se convierte en protagonista a través de distintas propuestas participativas, como la conformación de un coro colectivo, interpretaciones compartidas y dinámicas que generan momentos de complicidad. Lejos de una charla tradicional, "La Música de las Ideas" propone una experiencia que invita a reflexionar, emociona y pone en valor el arte como un espacio de encuentro, inspiración y bienestar.

La XIII Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia se desarrollará hasta el domingo 9 de agosto y ya recibió a más de 30.000 visitantes. Bajo el lema "Más libros, más libres. Memoria, Verdad y Justicia", continúa ofreciendo una amplia agenda de actividades culturales, presentaciones de libros, espectáculos y propuestas para todos los vecinos.