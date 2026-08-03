La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco se presentará el sábado 8 de agosto en la Asociación Italiana. En el marco de la Feria Internacional del Libro, interpretará la Sinfonía N° 104 en Re Mayor “Londres”, de Joseph Haydn.

La Sinfónica de la UNPSJB llevará a Haydn a la Feria del Libro de Comodoro

La música sinfónica también tendrá su lugar dentro de la programación de la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia. El próximo sábado 8 de agosto, la Orquesta Sinfónica de la UNPSJB ofrecerá una presentación especial en pleno centro de la ciudad.

El concierto comenzará a las 17:45 horas en la Asociación Italiana y tendrá como protagonista una de las grandes obras del repertorio clásico: la Sinfonía N° 104 en Re Mayor, conocida como “Londres”, del compositor austríaco Joseph Haydn.

La presentación suma así una propuesta musical a una Feria que durante sus distintas jornadas combina literatura con otras expresiones artísticas y culturales, ampliando las alternativas para quienes recorren los diferentes espacios del evento.

La participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco permitirá, además, acercar al público una obra emblemática de la música clásica en un ámbito diferente al de los conciertos tradicionales.

La Sinfonía N° 104 fue la última compuesta por Haydn y forma parte de las denominadas “Sinfonías de Londres”, convirtiéndose en una de las piezas más reconocidas de su producción sinfónica.

De esta manera, quienes visiten la Feria del Libro tendrán la posibilidad de hacer una pausa entre libros, charlas y presentaciones para encontrarse con la música de una orquesta patagónica interpretando en vivo una de las grandes obras del repertorio universal.

La cita será el sábado 8 de agosto, a las 17:45 horas, en la Asociación Italiana de Comodoro Rivadavia, como parte de la programación cultural de la Feria Internacional del Libro 2026.