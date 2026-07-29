Tuñón: "La Feria es el evento más importante que tiene la cultura de Comodoro"

El psicoanalista, artista plástico y escritor presentará el sábado 8 de agosto en la Feria Internacional del Libro un trabajo que resume sus 45 años en el mundo del arte.

En el marco de la XIII Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia, el reconocido psicoanalista, médico, psiquiatra, artista plástico y escritor José Luis Tuñón presentará un sitio web que reúne cuatro décadas y media de producción artística. La presentación se realizará el próximo sábado 8 de agosto, a las 16:00 horas, en el auditorio del Centro Cultural, acompañado por Mauricio Albacete y Mariano Britos.

Con una trayectoria iniciada formalmente en 1981, cuando realizó su primera muestra individual en la Galería Lirolay de Buenos Aires, Tuñón ha transitado el dibujo, la pintura, la escultura, la instalación, la fotografía y la escritura, consolidándose como una de las figuras más importantes del arte contemporáneo de la región.

En la antesala de una nueva edición de la Feria, el artista destacó el significado que tiene este encuentro cultural para la ciudad. "La Feria es como una fiesta. Es un evento que estamos esperando todo el año porque durante diez días hay un gran movimiento cultural. Nos encontramos con la producción de otros escritores y artistas, con quienes muchas veces nos vemos habitualmente, escuchamos música, poesía y participamos de distintas actividades. Es un verdadero catalizador de la vida cultural de Comodoro", expresó.

En ese mismo sentido, remarcó la magnitud que ha alcanzado el evento a lo largo de los años, al expresar que “es el evento más importante que tiene la cultura de Comodoro. No hay otro que durante tantos días convoque semejante cantidad de público y propuestas culturales. La participación de la comunidad realmente es notable", afirmó.

Respecto de la propuesta que presentará este año, explicó que se trata de un proyecto que sintetiza su recorrido artístico. "Voy a presentar junto a Mauricio Albacete y Mariano Britos el sitio web donde está reunido todo lo que hice en el campo del arte durante estos últimos 45 años. Está organizado bajo el nombre 'Trayectos' y permite recorrer desde mis primeros dibujos hasta los textos más recientes. Es un sitio dinámico, que seguirá creciendo con nuevas obras y producciones".