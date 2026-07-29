El Municipio volvió a exigir reparaciones en los baches de la Ruta 3

Tras las lluvias, distintos sectores del tramo urbano de la Ruta Nacional 3 presentan un marcado deterioro. Desde el Ejecutivo local recordaron que las tareas de mantenimiento corresponden a la Provincia y aseguraron que ya realizaron el reclamo.

El Municipio reiteró el pedido para que se ejecuten trabajos de bacheo sobre la Ruta Nacional 3, dentro del ejido urbano de Comodoro Rivadavia, luego del deterioro que dejó el temporal de lluvia en distintos sectores de la calzada.

El secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, explicó que la administración municipal no cuenta con facultades para intervenir sobre esa vía, ya que el mantenimiento está bajo la órbita de la Provincia de Chubut mediante el sistema modular adjudicado a la empresa EDISUD.

El funcionario indicó que las precipitaciones de las últimas semanas agravaron el estado de la ruta y provocaron la aparición de baches que generan complicaciones para quienes transitan por el lugar. En ese sentido, recordó que las tareas de conservación, bacheo y repavimentación corresponden a la Ruta Nacional 3.

Además, precisó que, tras un canje de deuda entre Nación y la Provincia realizado meses atrás, el mantenimiento del sistema modular de la Ruta 3 y el enrocado en la zona del Cenotafio quedaron a cargo de Vialidad Provincial. Por ese motivo, sostuvo que la responsabilidad sobre las reparaciones recae actualmente en la Provincia de Chubut.

Ostoich también informó que el Municipio ya comunicó la situación a las autoridades provinciales, al tratarse de una problemática que excede la competencia municipal. En ese marco, señaló que la Provincia prevé realizar trabajos de bacheo, aunque las bajas temperaturas impidieron su ejecución. Según indicó, las tareas de reasfaltado se llevarán adelante cuando mejoren las condiciones climáticas, con la mira puesta en los meses de septiembre y octubre.