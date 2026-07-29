Estudiantes de la carrera de Realización Cinematográfica en Animación 3D y Nuevas Tecnologías presentarán una selección de producciones realizadas durante su formación. La proyección será el martes 4 de agosto, con entrada libre y gratuita.

Los cortos de la ENERC salen del aula y llegan a la Feria del Libro

La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), sede Comodoro Rivadavia, formará parte de la Feria del Libro con una muestra de cortometrajes producidos por estudiantes de la carrera de Realización Cinematográfica en Animación 3D y Nuevas Tecnologías.

La proyección se llevará a cabo el martes 4 de agosto, a las 18:00, en la Asociación Italiana, ubicada en Belgrano 845. La actividad será con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada se exhibirá una selección de trabajos desarrollados por los estudiantes a lo largo de su formación. Las producciones recorren las distintas etapas del proceso audiovisual y reúnen propuestas que integran animación, nuevas tecnologías y diferentes miradas creativas.

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La iniciativa propone acercar el cine de animación al público y poner en primer plano las producciones surgidas en las aulas de la ENERC, institución dedicada a la formación audiovisual. También busca generar un espacio de encuentro entre estudiantes, realizadores, aficionados al cine y la comunidad.

La invitación está dirigida al público en general, que podrá conocer el trabajo de las nuevas generaciones de realizadores audiovisuales de Comodoro Rivadavia.