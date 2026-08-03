Presentan "Cultura y transformaciones. Identidades y memorias colectivas" en la Feria del Libro

La obra, editada por EDUPA, será presentada este martes en la XIII Feria Internacional del Libro. Reúne aportes de investigadores, especialistas y trabajadores de la cultura sobre los desafíos de los derechos culturales durante la pandemia.

En el marco de la XIII Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia 2026, este martes 4 de agosto, a las 16:00, se presentará el libro Cultura y transformaciones. Identidades y memorias colectivas. La actividad se desarrollará en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural y contará con entrada libre y abierta al público.

La publicación, editada por la Editorial Universitaria de la Patagonia (EDUPA), reúne aportes de trabajadoras y trabajadores de la cultura, investigadoras, investigadores y especialistas que analizan los derechos culturales en el contexto de la pandemia.

Organizada en cuatro capítulos, la obra propone una reflexión sobre las prácticas culturales desarrolladas durante la pandemia por COVID-19 y su vínculo con la memoria, las exclusiones y las luchas de distintos colectivos sociales. A lo largo de sus páginas aborda temas vinculados al arte, la poesía, el libro, las editoriales, la lectura, los derechos humanos, el patrimonio, la formación y la divulgación, además de las políticas culturales y el acceso democrático a los bienes culturales y patrimoniales.

La presentación estará a cargo de las coordinadoras Susana González y Beatriz Escudero, junto a Daniel Pichl, de EDUPA, Susana Díaz, Patricia Domínguez y autoridades de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.