"CPB: redes, experiencias y prácticas en Comodoro", un libro que reúne 40 años de trabajo comunitario

La publicación será presentada este martes 4 de agosto, en el marco de la XIII Feria Internacional del Libro. El volumen reconstruye la historia, las experiencias y los aportes de los CPB a partir de un trabajo conjunto entre la UNPSJB y el Municipio.

La XIII Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia será escenario de la presentación de Centros de Promoción Barrial: redes, experiencias y prácticas en Comodoro Rivadavia (Chubut), una obra editada por la Editorial Universitaria de la Patagonia (EDUPA). La actividad se desarrollará este martes 4 de agosto, a las 17:00, en el Auditorio del Centro Cultural, con entrada libre y abierta al público.

El libro reúne y sistematiza cuatro décadas de trabajo de los Centros de Promoción Barrial de la ciudad, transformando esa experiencia territorial en un aporte para la producción de conocimiento, la memoria institucional y el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a las infancias, las adolescencias y las familias.

La publicación está organizada en cuatro capítulos y reconstruye el recorrido de esta política pública mediante un proceso de trabajo colaborativo entre la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. El primer apartado aborda la metodología utilizada; el segundo reúne un memorial de cada Centro de Promoción Barrial; el tercero incorpora fotografías de archivo sobre las transformaciones en los barrios; mientras que el cuarto presenta un diagnóstico participativo comunitario sobre las niñeces en escenarios complejos de la ciudad.

Además de recuperar experiencias y aprendizajes construidos en el territorio, el volumen propone herramientas para la formación, el debate y la gestión pública.

La presentación estará a cargo de las coordinadoras Beatriz Escudero y Graciela Schweighofer, junto a Ana Lía Pomes, Claudina Vargas, Mirta Galarze y Dante Curuhuinca, autoras y autores de los distintos capítulos. También participarán autoridades de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNPSJB y de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

La edición fue posible a partir del trabajo conjunto entre la Secretaría de Extensión Universitaria, la Editorial Universitaria de la Patagonia (UNPSJB), la Agencia Comodoro Conocimiento y la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del Municipio.