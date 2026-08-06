El hombre fue hallado en el barrio Pietrobelli con un disparo en una pierna. Fue trasladado, fuera de riesgo vital, al Hospital Regional.

Se disparó de manera accidental al huir de una pelea

Personal policial de la Seccional Segunda intervino, este jueves alrededor de las 18:50, en calle 13 de Diciembre y pasaje Savio del barrio Pietrobelli, alertado por la presencia de un herido de bala.

Al arribar se encontraron con el hombre que presentaba un orificio de ingreso de munición de arma de fuego en la pierna derecha.

Finalmente se pudo saber que él mismo se había herido con un arma de fuego propia de manera accidental.

Minutos antes había intervenido en una pelea en la calle, pero terminó corriendo y en la huida disparó sin querer el arma que tenía en la cintura, impactando en su pierna derecha.

Interviene en la causa la Justicia de Comodoro Rivadavia y no hay detenidos.