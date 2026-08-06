Intentó robar once chocolates y dos quesos en un supermercado

Personal de seguridad interceptó al ladrón en la salida del comercio. El costo de la mercadería asciende a más de 150 mil pesos. Permanecerá detenido ya que tenía una causa judicial en trámite.

Un hombre de 52 años fue detenido este jueves por la tarde tras intentar sustraer mercadería de un supermercado ubicado sobre San Martín y Güemes, en el centro de Comodoro Rivadavia.

Según el informe policial, el incidente se produjo alrededor de las 15. Personal de seguridad privada del comercio detectó la maniobra y retuvo al sospechoso hasta la llegada de efectivos policiales de la Seccional Primera.

El hombre intentó llevarse un total de 13 productos sin abonarlos: once chocolates, un queso mozzarella y un queso minifymbo. El valor total de la mercadería asciende a $151.150.

Una vez constatado el intento de hurto, la Fiscalía de turno dispuso que el sospechoso permanezca detenido hasta que comparezca ante el juez, debido a que registra una causa judicial en trámite. El juez de turno determinará si lo imputa y lo deja en libertad o si resuelve una medida prisión preventiva.