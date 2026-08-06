Intentó robar once chocolates y dos quesos en un supermercado

Un hombre de 52 años fue detenido este jueves por la tarde tras intentar sustraer mercadería de un supermercado ubicado sobre San Martín y Güemes, en el centro de Comodoro Rivadavia.
Según el informe policial, el incidente se produjo alrededor de las 15. Personal de seguridad privada del comercio detectó la maniobra y retuvo al sospechoso hasta la llegada de efectivos policiales de la Seccional Primera.
El hombre intentó llevarse un total de 13 productos sin abonarlos: once chocolates, un queso mozzarella y un queso minifymbo. El valor total de la mercadería asciende a $151.150.
Una vez constatado el intento de hurto, la Fiscalía de turno dispuso que el sospechoso permanezca detenido hasta que comparezca ante el juez, debido a que registra una causa judicial en trámite. El juez de turno determinará si lo imputa y lo deja en libertad o si resuelve una medida prisión preventiva.