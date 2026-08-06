Prohíben la venta de una reconocida crema desinflamante y una serie de productos para mascotas

La Anmat explicó que se trata de productos que escaparon por distintos motivos a su esfera de control por lo que son potencialmente perjudiciales para la sal.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la venta en todo el país de una muy reconocida crema desinflamante y de una serie de productos para mascotas. Así quedó plasmado en las Disposiciones 4752/2026 y 4753/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de ese organismo, Luis Eduardo Fontana.

En la primera de ellas, la Anmat dispuso la prohibición del "uso, publicidad, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todas las presentaciones y lotes del producto: 'KOE. Eliminador de olores para perros´', hasta tanto se encuentre debidamente regularizado".

La Anmat advirtió que dicho producto, que era ofrecido a través de distintas páginas web y en sitios digitales de venta online, carecía de inscripción sanitaria y no permitía identificar un establecimiento responsable habilitado.

Frente a esto y "a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura y, además, considerando que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados", a Anmat resolvió prohibir su venta.

En tanto, la Disposición 4753/2026 prohibió el uso, comercialización y distribución de "Átomo Desinflamante Forte y Átomo Desinflamante Clásico", dos especialidades medicinales de titularidad de Gramon Millet S.A.. Según informó la Anmat esta prohibición afecta al lote 00023 de la presentación Forte x 100 gramos, con vencimiento 05/28, y al lote 00214 de la presentación Clásico x 110 gramos.

El motivo no fue una falla de formulación informada por la autoridad, sino el robo de 5.740 unidades de Átomo Desinflamante Forte y 3.360 unidades de Átomo Desinflamante Clásico en instalaciones de Dalban Pharma S.A.. El expediente señala que esos productos sustraídos no habían tenido comercialización previa y que los remanentes fueron enviados a destrucción. El problema para la autoridad sanitaria radica en que, una vez fuera del circuito controlado, no puede acreditarse su estado de conservación ni su seguridad para el eventual usuario.