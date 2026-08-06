Alerta por tormentas y fuertes vientos: 11 provincias siguen bajo advertencia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este jueves alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas que afectan a gran parte del centro y norte del país. Además, rige una advertencia por fuertes vientos en 16 provincias, con ráfagas que, en algunos sectores, podrían superar los 90 km/h.

El frente de mal tiempo afecta a gran parte de la zona central del país.

El frente de mal tiempo afecta a gran parte de la zona central del país.

Las primeras lluvias comenzaron durante la mañana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque el organismo anticipó que las condiciones tenderán a empeorar hacia el mediodía y la tarde. En ese contexto, las tormentas podrían presentarse con intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ocasional granizo.

La alerta naranja alcanza a sectores de Buenos Aires —incluido el AMBA—, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, donde se prevén los fenómenos más intensos. En estas zonas podrían registrarse acumulados de entre 50 y 80 milímetros, acompañados por ráfagas muy fuertes y condiciones que podrían generar inconvenientes tanto para la población como para la infraestructura.

Por otra parte, el alerta amarillo abarca distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y La Pampa. Allí se esperan precipitaciones de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de tormentas localmente fuertes y caída aislada de granizo.

En paralelo, el SMN emitió una alerta por vientos del sector sur para 16 provincias, con velocidades sostenidas de entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 80 km/h en algunas regiones.

Frente a este panorama, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no permanecer debajo de árboles o postes de electricidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución del pronóstico