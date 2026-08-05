"Mi Calle", innovadora plataforma para agilizar reclamos urbanos

La nueva herramienta digital permite a los vecinos notificar desperfectos en la vía pública directamente desde el celular y recibir actualizaciones en tiempo real sobre la resolución de cada caso.

En el marco del proceso de modernización del Estado que impulsa la gestión del intendente Othar Macharashvili, la Secretaría de Infraestructura, a través de la Subsecretaría de Vialidad Urbana, lanzó este miércoles "Mi Calle", una nueva plataforma digital destinada a mejorar la atención de los reclamos urbanos y agilizar la respuesta a las demandas de la comunidad.

Durante la presentación encabeza por el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, la subsecretaria de Infraestructura, Clarisa Méndez, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, y el subsecretario de Obras Públicas, Luis Romero, se dio a conocer la nueva herramienta digital que permitirá a los vecinos reportar de manera rápida y sencilla diversos problemas en la vía pública. De esta forma, los usuarios podrán informar situaciones como baches, calles que requieran mantenimiento, pérdidas de agua, fallas en el alumbrado público, roturas de veredas o calzadas, entre otros problemas.

Sobre la nueva app que se encuentra enlazada a la web oficial, www.comodoro.gov.ar, Ostoich explicó que "los reclamos llegarán de manera directa al área correspondiente, con el objetivo de agilizar los tiempos de respuesta y mejorar el seguimiento de cada caso". Asimismo, remarcó que esta herramienta permitirá optimizar el trabajo de las distintas dependencias municipales y ofrecer un canal de comunicación más directo, transparente y accesible para los vecinos.

El funcionario indicó que “Mi Calle” incorporará un sistema inteligente que organizará los reclamos de acuerdo con criterios de cercanía, cantidad de reportes y antigüedad, estableciendo automáticamente los niveles de prioridad para la asignación de cuadrillas”. Cada intervención quedará registrada dentro de la plataforma y el vecino recibirá notificaciones por WhatsApp, a medida que el reclamo avance en sus distintas etapas, desde su recepción hasta la resolución final.

Es importante señalar que cada reclamo deberá incluir una fotografía y la ubicación exacta del lugar mediante geolocalización, lo que permitirá su derivación inmediata al área municipal competente para una intervención más eficiente. Para hacer reclamos se puede ingresar a https://www.comodoro.gov.ar/reclamosmicalle/