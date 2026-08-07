Lorena Andrade permanece internada tras un intento de quitarse la vida

Lo confirmó el abogado Roberto Castillo. La mamá del corazón de Angel López fue trasladada de urgencia al Hospital Regional.

La internación de urgencia de Lorena Natalia Andrade (40), madre del corazón de Ángel López (4), sumó un nuevo y delicado capítulo luego de que el abogado de la familia, Roberto Castillo, brindara detalles sobre el estado de salud de la mujer y el difícil momento que atraviesan sus seres queridos.

Según explicó el letrado, fue Luis López, pareja de Lorena y padre de Ángel, quien lo contactó para informarle que encontró a la mujer en una situación crítica y la trasladó de inmediato al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde permanece internada bajo atención médica.

Según publicó El Comodorense, Castillo confirmó que Andrade intentó quitarse la vida y señaló que, de acuerdo con la información preliminar que recibió, habría ingerido clonazepam junto con otras sustancias. Como consecuencia, el equipo médico le practicó un lavado gástrico y continúa monitoreando su evolución.

El abogado sostuvo que tanto Lorena como Luis atraviesan un profundo sufrimiento desde el asesinato de Ángel Nicolás López –el pasado 6 de abril- y aseguró que el impacto emocional de la tragedia se ha agravado con el paso de los meses.

"Es una mujer sumergida en el dolor. Quienes acompañamos este proceso de búsqueda de justicia sabemos que viven una situación muy preocupante. No solo por la pérdida que les tocó atravesar, sino también por el desgaste que implica sostener esta lucha", expresó.

Asimismo, remarcó que, aunque la principal víctima fue el pequeño Ángel, las consecuencias del crimen siguen afectando profundamente a toda la familia.

"Como ocurre con muchas familias de víctimas, deben seguir visibilizando el caso para evitar que caiga en el olvido y, muchas veces, sienten que enfrentan ese camino en soledad", manifestó.

Castillo indicó además que intentó volver a comunicarse con Luis López, quien previamente le había enviado un mensaje de audio, aunque hasta el momento no obtuvo respuesta debido a la situación que atraviesa la familia.

Finalmente, el abogado cuestionó la falta de herramientas para asistir a las víctimas y reclamó un mayor acompañamiento psicológico e institucional.

"Los recursos para contener a las víctimas son muy limitados. El sistema presenta falencias que terminan profundizando el sufrimiento de quienes, además de enfrentar una pérdida irreparable, buscan justicia", concluyó.