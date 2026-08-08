Escarcha, nieve, barro y fuertes ráfagas en las rutas 26 y 3

La Ruta Nacional 26, entre el empalme con la Ruta 40 y Sarmiento, presenta sectores con nieve y escarcha, además de banquinas inestables.

Vialidad Nacional difundió este sábado una nueva actualización sobre el estado de las rutas nacionales de Chubut y recomendó extremar las medidas de precaución ante las condiciones climáticas y operativas registradas en distintos sectores.

Uno de los tramos que requiere mayor atención es la Ruta Nacional N° 26, entre el empalme con la Ruta Nacional N° 40 y Sarmiento. De acuerdo con el reporte emitido a las 9:00, la calzada se encuentra húmeda, con formación de escarcha y sectores con nieve.

A estas condiciones se suman banquinas inestables debido a la acumulación de barro y nieve. Equipos que trabajan para el organismo vial se encuentran desplegados en la zona y realizan tareas de distribución de sal para prevenir el congelamiento de la calzada.

EN LA RUTA 3

En cuanto a la Ruta Nacional N° 3, Vialidad Nacional informó que permanece habilitada en toda su extensión dentro de la provincia, aunque existen diferentes situaciones que requieren circular con precaución.

Trelew–Garayalde: la calzada se encuentra en condiciones normales, aunque presenta sectores húmedos y banquinas con acumulación de agua. También se registra presencia de viento, equipos viales trabajando en la zona y animales sueltos sobre la traza.

Garayalde–Comodoro Rivadavia: el tránsito permanece habilitado, pero hay sectores de calzada húmeda debido al riego preventivo con sal. El organismo también advirtió sobre la presencia de baches, banquinas inestables con barro, fuertes ráfagas de viento y fauna silvestre.

Comodoro Rivadavia–límite con Santa Cruz: la ruta continúa habilitada, aunque presenta sectores con pavimento deformado y banquinas húmedas.

Además, Vialidad Nacional informó que mantiene equipos trabajando dentro del ejido urbano de Comodoro Rivadavia y recordó que continúa vigente el desvío dispuesto por las obras en el sector de Ramón Santos.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y extremar las precauciones en sectores con escarcha, nieve, barro, agua y fuertes ráfagas de viento.

Asimismo, solicitaron consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender viajes de larga distancia a través de los canales oficiales de Vialidad Nacional.