Arenas Silíceas: desarrollo del recurso y generación de empleo

El principal productor de arenas de fractura en este momento es Entre Ríos, que lleva el recurso por tierra a Neuquén. Otro de los proveedores con los que cuenta YPF para este recurso está en la provincia de Río Negro, aunque con arenas de menor calidad.

"Hoy son cerca de 4 mil camiones por día los que llegan a Vaca Muerta para proveer de este recurso que representa un cuello de botella para YPF y el desarrollo del sector no convencional. Hay una posibilidad real de generar empleo para las y los chubutenses a través de la puesta en valor de este recurso que hoy es un insumo clave en la industria petrolera no convencional", explicó el diputado nacional Juan Pablo Luque en una reunión de comisión en el Congreso ante los especialistas técnicos del Segemar.

"Chubut es una de las primeras provincias en descubrir yacimientos de arena, aprobadas con las normas de calidad internacional requeridas para ser tratadas como arena de fractura con la particularidad de tener gran contenido de cuarzo, algo que le da dureza a la arena, cumpliendo con el principal requisito para ser utilizada en esta industria", acotó el exintendente de Comodoro.

Sin embargo, advirtió que pese a contar con el recurso, las arenas nunca lograron ponerse en fuerte desarrollo y producción a gran escala, a pesar de que existe una industria incipiente de baja escala.

Para el diputado nacional, falta gestión del gobierno provincial para posicionar el recurso. "Desde Dolavon hasta Neuquén hay cerca de 900 kilómetros, pero desde Entre Ríos hasta el yacimiento hay 1.200 kilómetros. A pesar del menor costo en el traslado, no logramos ser para YPF y el resto de las operadoras una opción como proveedores, pudiendo llegar de manera más directa a abastecer este recurso que hoy representa un cuello de botella para la explotación en Vaca Muerta".

"Hoy las arenas son de tercera categoría -explicó Luque-, siendo utilizadas básicamente para la construcción. Pero esta categoría además define la potestad sobre el recurso. Es el Estado el que debe proponer diferentes alternativas con este recurso al ser considerado estratégico".

Para Luque, "debería ser considerado un insumo estratégico de primera categoría porque tienen un valor clave y su economía tiene un impacto real en la cadena de valor".

Además, consideró que "el Estado debería poder ordenar y posicionar el recurso de cara a Vaca Muerta y desarrollar oportunidades para los chubutenses”.

Sobre la consulta al SEGEMAR, el legislador sostuvo que el asesoramiento podría ayudar a poner en desarrollo este recurso de la provincia. "Son puestos de trabajo importantes los que se podrían generar. Tanto desde la extracción, la preparación y el transporte. Para el 2030 se espera que se requieran 14 millones de toneladas anuales, multiplicando la demanda por 3, unos 15 mil camiones circulando hacia Neuquén".

"Nosotros deberíamos ser protagonistas de este agregado de valor y el desarrollo de esta industria en la provincia porque el recurso lo tenemos. Hasta ahora hubo muchas promesas pero en lo tangible se ve poco y nada; hay que gestionar para revertir esta situación. Cuando converso con la gente en esta región, me hacen mención a las promesas incumplidas e ilusiones perdidas. El recurso está y es necesario gestionar para que surjan las oportunidades”, concluyó.