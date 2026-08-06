El Senado abrió el debate por la Ley de Inviolavilidad de la Propiedad Privada

El oficialismo inició el tratamiento del proyecto tras retirar el capítulo que proponía modificaciones sobre la venta de tierras a extranjeros, una decisión que permitió reunir el respaldo de gobernadores y bloques aliados.

Con quórum asegurado, el Senado comenzó este jueves por la tarde el debate de la Ley de Inviolavilidad de la Propiedad Privada. La sesión se inició pasadas las 14, luego de que el oficialismo alcanzara los apoyos necesarios para habilitar el tratamiento del proyecto.

La Libertad Avanza avanzó con la discusión de la iniciativa después de retirar el apartado que planteaba cambios en la venta de tierras a extranjeros. La decisión permitió destrabar las negociaciones con gobernadores y bloques aliados, en medio de la polémica que había generado ese capítulo.

Durante el debate previo, desde el PRO cuestionaron la incorporación de ese punto en el proyecto y sostuvieron que el tema "estuvo mal manejado". En tanto, el oficialismo sostuvo que la eliminación de ese apartado respondió a la necesidad de priorizar el consenso para avanzar con el tratamiento de la ley.