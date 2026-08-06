Chubut declaró la emergencia carcelaria por dos años

El Gobierno declaró el estado de emergencia carcelaria en Chubut por 2 años, prorrogando de este modo una medida que se toma desde 2024. Al decreto 1090 fechado el 27 de julio y publicado este miércoles en el Boletín Oficial lo firmaron el gobernador Ignacio Torres, el ministro de Gobierno Victoriano, Victoriano Eraso Parodi; y el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz.

En sus considerandos, menciona un informe de la Dirección General de Políticas Penitenciarias y Reinserción Social acerca de la situación carcelaria actual. “Los funcionarios intervinientes ponen de manifiesto la necesidad de prorrogar la emergencia, teniendo en cuenta la sobrepoblación de internos y las condiciones edilicias actuales de los lugares de detención”.

Un oficio del jefe del Área Penitenciaria de la Policía “efectúa un análisis de la situación carcelaria actual evidenciando la problemática relativa a la cantidad de internos a alojar en el Instituto Penitenciario Provincial y demás dependencias policiales que funcionan como unidades carcelarias”.

En este escenario, el Estado Provincial “ejecuta en forma permanente diferentes acciones tendientes a garantizar la plena observancia de los derechos y garantías constitucionales en la ejecución de las penas privativas de la libertad en el ámbito de las unidades de detención a su cargo”.

“Es permanente la inversión en infraestructura carcelaria –reivindica el decreto-, y además se avanza en la creación de un servicio penitenciario autónomo, con la plena capacitación y profesionalización de sus integrantes”.

“La transformación de la realidad penitenciaria es una política fundamental para la salida a la situación de emergencia, en tanto garantiza las condiciones de habitabilidad y el efectivo cumplimiento de las normas en materia de derechos humanos para las personas privadas de su libertad”.

Pero a pesar del esfuerzo oficial “subsisten los escenarios descriptos, que afectan las condiciones de detención, y ameritan la declaración de emergencia”. El decreto debería permitir “afrontar y resolver la problemática suscitada en el ámbito penitenciario”.