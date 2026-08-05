Las tierras no se venden: Gadano destacó a Villarruel

La senadora nacional por Santa Cruz expresó su satisfacción por el freno que se puso a la venta de tierras al capital extranjero.

La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, destacó este miércoles que, tras semanas de diálogo y trabajo legislativo, se logró eliminar el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros.

“Gracias a los argentinos que levantaron su voz; a los senadores que trabajamos desde el primer día para que no se modifique la Ley 26.737; y a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien acompañó ese proceso, hoy logramos que el capítulo sobre tierras rurales quedara fuera de la ley”, expresó la legisladora santacruceña.

Señaló Gadano que el texto original eliminaba el tope del 15% establecido por la Ley de Tierras Rurales, lo que hubiera permitido ampliar sin restricciones la adquisición de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

En ese sentido, resaltó que “Argentina necesita generar confianza e inversiones, pero eso no puede hacerse a costa de resignar herramientas que protegen nuestro territorio y nuestra soberanía. Dicho de otra manera: proteger la propiedad privada no significa poner a la Argentina en venta”.

Fuente: Prensa senadora Gadano