Por la escarcha, volcó un camión en la Ruta 43

Un nuevo siniestro vial se registró al promediar la tarde del lunes sobre la Ruta Provincial Nº 43, en cercanías del paraje El Pluma, a unos 83 kilómetros al oeste de la localidad de Las Heras. El mismo fue protagonizado por un camión Mercedes Benz de una empresa de transporte de bidones de agua mineral que se dirigía hacia Los Antiguos y volcó en una curva de la cinta asfáltica escarchada, quedando recostado sobre uno de sus laterales.

Su conductor y único ocupante sufrió golpes leves y tuvo que ser asistido por un equipo de emergencias médicas del Hospital de Las Heras que arribó en una ambulancia.

En el lugar también se hicieron presentes una comisión policial y bomberos de la misma localidad y más tarde se requirió la presencia de un camión grúa para retirar el rodado que quedó obstruyendo casi la totalidad de la ruta.