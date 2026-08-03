Incentivo de 500 mil pesos para docentes que no acataron paros

Se denomina “Estímulo por Nuestra Educación” y beneficiará solamente a docentes que no hayan adherido a medidas de fuerza durante la primera etapa del ciclo lectivo 2026.

Quedó establecido en el Decreto Nº 673 anunciado en un acto celebrado el fin de semana Río Gallegos con la presencia del gobernador Claudio Vidal y miembros de su gabinete (foto).

De acuerdo a esa normativa, el “suplemento” económico de 500 mil pesos es una suma fija no remunerativa “y será abonada “a aquellos docentes que registren cumplimiento efectivo frente a alumnos durante la totalidad de los días hábiles del periodo comprendido entre el mes de febrero 2026 hasta el 30 de junio del corriente año”.

El beneficio también alcanza a supervisores, equipos directivos y demás personal docente que desempeña funciones específicas de apoyo o asistencia a la escolaridad y que haya concurrido regularmente a los establecimientos educativos durante el mismo período.

En los fundamentos del Decreto se destaca que la educación constituye una política de Estado y que garantizar la continuidad de las clases resulta indispensable para fortalecer las trayectorias educativas y asegurar el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes.

MALESTAR EN ADOSAC

César Alegre, secretario general del principal gremio docente (ADOSAC), criticó el anuncio del Gobierno de Santa Cruz de otorgar un reconocimiento económico a quienes no realizaron medidas de fuerza.

En declaraciones formuladas al portal La Vanguardia Noticias, el dirigente dijo que el “estímulo” constituye un "presentismo encubierto" con el cual el gobierno busca generar división entre los trabajadores y representa un intento de desalentar el ejercicio del derecho constitucional a la huelga.

“"Si hoy existe ese dinero, significa que estaba desde el comienzo del conflicto. Los días de clase se perdieron porque el Gobierno no abrió la paritaria cuando correspondía", afirmó.

Además, sostuvo que el bono "no reconoce el compromiso docente" y consideró que el verdadero reconocimiento pasa por garantizar salarios dignos, escuelas en condiciones y mejores condiciones laborales.