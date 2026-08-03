Vidal rescata guanaco atrapado en alambrado

El gobernador publicó este lunes en sus redes sociales un video captado en un campo cubierto de nieve, donde se lo ve desenredando las patas de un guanaco atrapado en un alambrado.

No es la primera vez que el mandatario santacruceño comparte este tipo de imágenes ya que en 2022, cuando aún no era gobernador, hizo lo mismo junto a uno de sus hijos.

Esta vez se dirigía hacia la localidad de Tres Lagos para participar de un nuevo aniversario de esa comisión de fomento y luego continuaría hacia El Calafate, donde mañana asistirá a la inauguración de un evento deportivo y turístico internacional frente al glaciar Perito Moreno: la copa mundial de natación en aguas heladas

No se especifica el sitio exacto, pero se presume que fue en la Ruta Nacional Nº 40 y contó con la ayuda de dos policías de la División de Operaciones Rurales que acompañaba a la comitiva provincial, quienes se ocuparon de sujetar al camélido patagónico, el cual quedó liberado en pocos minutos y se alejó rápidamente.