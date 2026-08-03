Quién es la única heredera de Enrique Pinti y cómo vive hoy

Enrique Pinti no tuvo hijos ni dejó una familia directa conocida públicamente, pero antes de morir tomó una decisión precisa sobre el destino de su patrimonio. El artista designó como única heredera a Natalia Gabriela Camaño, una pariente cercana que lo acompañó especialmente durante el deterioro de su salud.

La mujer es hija de un primo del humorista que había fallecido a comienzos de 2022. Aunque su nombre era desconocido para el gran público, mantenía una relación afectuosa y constante con Enrique Pinti. Esa cercanía trascendía el parentesco formal y se volvió todavía más importante en los últimos años del reconocido actor y dramaturgo.

El patrimonio heredado quedó integrado por dos propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Una de ellas era el departamento donde vivía el capocómico, mientras que la segunda se encontraba sobre la calle Combate de los Pozos, en el barrio de Congreso. Este último inmueble era utilizado como oficina y estaba relacionado con su actividad profesional.

La elección de Natalia Gabriela Camaño quedó establecida mediante un testamento que tuvo una modificación decisiva el 26 de enero de 2022. Enrique Pinti realizó ese cambio apenas dos meses antes de morir, cuando ya atravesaba un delicado cuadro físico. De esa manera, dejó expresamente asentado que ella sería la única beneficiaria de los bienes que había construido durante su extensa trayectoria.

Debido a sus problemas de salud, el artista no pudo firmar el documento de la manera habitual. Para validarlo estampó la impresión de su pulgar derecho, una circunstancia que fue incorporada formalmente al escrito. El detalle permitió conocer la gravedad que ya presentaba su estado físico y el esfuerzo que realizó para ordenar su sucesión.

Enrique Pinti murió el 27 de marzo de 2022, a los 82 años, luego de permanecer internado en el Sanatorio Otamendi. Padecía un cuadro avanzado de diabetes y problemas circulatorios en las piernas que se agravaron durante sus últimos días. La noticia ocurrió, de manera simbólica, durante el Día Mundial del Teatro, disciplina a la que dedicó gran parte de su vida.

Natalia Gabriela Camaño continúa manteniendo un perfil alejado de los medios y no convirtió la herencia en una fuente de exposición. Su vida actual permanece resguardada, tal como había ocurrido mientras acompañaba al humorista. Más allá del valor material de los dos inmuebles, la decisión testamentaria reveló quién ocupó un lugar de confianza en la intimidad de Enrique Pinti cuando las dificultades de salud marcaron su etapa final.