La ceremonia de Juramento de Ley se desarrolló a las 13 en la Sala de Reuniones del Ministerio Público Fiscal.

Nueva profesional en el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito

La fiscal jefa (subrogante) de Comodoro Rivadavia, Verona Dagotto, encabezó el acto formal y legal en el que la abogada Julia Itatí Pérez asumió los deberes del cargo público.

Durante el acto, se dio lectura a la resolución de nombramiento dispuesta por el Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena.

Entre el numeroso público estuvieron presentes fiscales generales, procuradores y funcionarios de fiscalía, empleados administrativos, así como familiares y amigos de la flamante profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).

Este organismo auxiliar del Ministerio Público Fiscal (MPF) es integrado por profesionales del derecho, licenciados en trabajo social y psicología que se ocupan de brindar contención psicológica, acompañamiento y asesoramiento a personas que atraviesan situaciones derivadas de hechos delictivos durante el proceso penal.