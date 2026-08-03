Retiraron a 10 conductores alcoholizados de las calles de Comodoro

En la ciudad se controlaron 1.358 vehículos y se realizaron 613 test de alcoholemia. Además, se labraron 33 infracciones en el marco de los operativos de prevención vial desplegados en distintos sectores.

Comodoro Rivadavia registró 10 conductores alcoholizados retirados de la vía pública durante los operativos de control vial desarrollados el fin de semana. Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad y la periferia como parte de las tareas preventivas impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia del Chubut.

De acuerdo con el balance oficial, se controlaron 1.358 vehículos y se efectuaron 613 test de alcoholemia. Como resultado de los controles, se detectó a 10 conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol y se confeccionaron 33 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Rada Tilly también se realizaron controles preventivos. Allí fueron verificados 226 vehículos y se practicaron 97 test de alcoholemia, sin registrarse infracciones.

A nivel provincial, la Subsecretaría de Seguridad Vial inspeccionó 7.064 vehículos, llevó adelante 3.961 controles de alcoholemia y retiró de la vía pública a 29 conductores alcoholizados. Además, se retuvieron siete vehículos y se labraron 105 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.