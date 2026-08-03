Othar se reunió con Kreplak para avanzar en el acceso universal a la salud

Abordaron temas vinculados a la atención primaria de la salud, la comunicación sanitaria y las estrategias de promoción y prevención.

El intendente Othar Macharashvili se reunió este lunes con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, quien arribó a Comodoro Rivadavia para participar de la Feria Internacional del Libro. La reunión se desarrolló en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y contó con la participación del secretario de Salud municipal, Jorge Espíndola; la titular de la cartera de Cultura, Liliana Peralta; el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; y el rector de la casa de altos estudios, Rubén Fleitas.

En ese marco, el mandatario local presentó las políticas públicas que impulsa el Municipio para fortalecer la atención primaria, mejorar la accesibilidad a los servicios de salud y consolidar un modelo de gestión basado en la cercanía con la comunidad.

También se intercambiaron experiencias sobre los desafíos que atraviesa el sistema sanitario y la necesidad de avanzar en estrategias que permitan fortalecer la salud pública desde los territorios.

Al respecto, Macharashvili destacó la importancia de generar vínculos que permitan fortalecer la salud pública en un contexto complejo para los municipios. “Hoy la salud pública municipal, que es la salud de territorio y de cercanía, cada vez se resiente más; necesitamos sostener los centros de salud, la atención primaria y trabajar en la integración del sistema”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que “Comodoro se ha transformado en un centro de salud muy importante para la Patagonia sur, pero necesitamos volver a creer en un proyecto nacional que incluya a todos”. Y agregó: “La gente hoy no tiene el acceso que debería tener a una salud pública que atienda sus necesidades. Solos no lo podemos hacer”.

TRABAJO ARTICULADO

Por su parte, Jorge Espíndola señaló que la estrategia del Municipio está orientada al trabajo en territorio y la promoción de la salud, al indicar que “estamos pasando por esta situación en todo el país y apuntamos fuertemente al trabajo con el vecino. La primera conversación es cubrir las necesidades que tenga cada familia y fortalecer nuestros equipos de salud para trabajar desde la prevención”.

Asimismo, el secretario local de Salud destacó el crecimiento de la red sanitaria municipal y el desarrollo de programas propios. Sobre esta cuestión, detalló que “hace veinte años se inauguró el primer centro de salud municipal y hoy contamos con once centros y un tráiler sanitario que recorre los barrios. Además, impulsamos programas gratuitos de lentes, prótesis dentales, neurodesarrollo y salud bucal porque entendemos que no podemos esperar respuestas que no llegan”.

Finalmente, resaltó el trabajo articulado con la Universidad y otras instituciones: “No nos podemos arreglar solos; necesitamos trabajar todos juntos para seguir creciendo como sistema de salud”.

UN DERECHO UNIVERSAL

Durante el encuentro, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la UNPSKB firmaron un convenio destinado a promover actividades conjuntas de carácter académico, científico, de investigación, docencia, extensión y capacitación, que se desarrollarán mediante acuerdos específicos entre ambas instituciones.

En esa línea, Kreplak valoró el intercambio de experiencias con Comodoro Rivadavia y el rol de las universidades en la construcción de políticas públicas. “No alcanza con mirar la salud desde una oficina en Buenos Aires. Hay mucha experiencia en los territorios y es ahí donde se construyen las mejores respuestas”, expresó.

Asimismo, destacó el aporte de la UNPSJB a la formación de profesionales y sostuvo que “si no tenemos universidades formando médicos, enfermeros y otros profesionales en los territorios, no tenemos posibilidad de construir un sistema de salud razonable”.

Por último, el ministro bonaerense sostuvo que “necesitamos que el derecho a la salud sea verdaderamente universal, que no dependa de cuánto dinero tiene una persona o de dónde vive", y aseguró que el convenio firmado permitirá “avanzar en más capacitaciones, intercambios y trabajo conjunto entre los equipos de salud”.